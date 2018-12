Il cardinale Montenegro lascia la guida della Caritas, don Franco: "Ho riflettuto a lungo"

Don Franco Montenegro lascia la guida della Caritas Italiana. L’arcivescovo di Agrigento, sceglie dopo una lunga riflessione. Secondo quanto si apprende dal sito della diocesi agrigentina, don Franco ha comunicato la sua decisione al consiglio nazionale della Caritas Italiana: “Una scelta – si legge sul sito della dicoesi agrigentina - maturata dopo una lunga riflessione e dettata dal senso di responsabilità nei confronti della sua diocesi di Agrigento che richiede la sua attenzione e la sua presenza costante”.

Don Franco era il nuovo presidente della Caritas italiana dal maggio del 2015, dopo esserlo anche stato negli anni che vanno dal 2003 al 2008. Il cardinale rimette il suo mandato per una scelta più che mai sofferta.

“Prima di dirvi ciao vi dico grazie e ci metto tutto me stesso, perché il mondo Caritas è stato fondamentale per tutte le mie scelte", ha detto Montenegro. L’arcivescovo ha comunicato la sua decisione anche alla commissione episcopale per il servizio della carità e la salute.