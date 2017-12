Disoccupazione in città, don Franco: "Chi arriva in barcone e chi va via in bus"

Il cardinale Francesco Montenegro è stato intervistato dalla rivista “Vaticaninsider”. Don Franco tocca diversi temi, tra questi anche e soprattutto la disoccupazione nell’Agrigentino: "È cambiato il lavoro. Ma nella mia terra vorrei che fosse solo cambiato: da me il lavoro viene perso. Noi siamo in una realtà in grande difficoltà: non voglio essere pessimista, ma non posso dire altrimenti pensando che un giovane su due non lavora, quando vedo ripartire due o tre volte a settimana i pullman Agrigento-Germania, e penso che c’è chi usa i barconi, chi usa i bus come noi. Stessa situazione".

"Ma il problema più grande - sottolinea don Franco - è che da noi i ragazzi non sognano già più il lavoro. Non possono neanche sognarlo. E questo è un dramma". E sul tema dell'accoglienza, il cardinale risponde così: "L’accoglienza è una questione di fede, perché, se so accogliere, Cristo lo trovo immediatamente vicino; il contrario, è un atto di non-fede. Ecco allora che l’accoglienza nel linguaggio dell’amore diventa il termometro della nostra fede. E il problema accoglienza diventa oggi sfida per la chiesa".