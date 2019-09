Dopo nove anni don Fabio lascia Palma di Montechiaro

Dopo nove anni, don Fabio Maiorana lascia la comunità ecclesiale di Palma di Montechiaro per andare a Lampedusa.

Domenica scorsa, don Fabio ha celebrato la sua ultima messa a Palma alla presenza del sindaco Stefano Castellino, di Emanuela Milanese in rappresentanza dei giovani e di Tonino Vassallo in rappresentanza degli accoliti, il tutto in una chiesa stracolma di fedeli.

"In questi nove anni sono successe tante cose straordinarie grazie alla personalità di don Fabio - dice il sindaco Stefano Castellino che ha consegnato al prelato una targa ricordo -. In particolare ci sono state due iniziative molto importanti a cui sono legato, ossia la visita dell'ambasciatore siriano e il parlamento della legalità. Don Fabio lo si ricorderà per essere stato sempre in mezzo ai giovani. I semi che lui lascia produrranno sempre degli ottimi frutti".

Al saluto di don Fabio erano presenti tra gli altri anche il presidente del Consiglio comunale palmese Domenico Scicolone, l'assessore D'Orsi e diversi consiglieri comunali.