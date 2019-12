Don Carmelo La Magra racconta i migranti, Fabio Fazio si commuove

E’ stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, celebre trasmissione in onda su Rai 2, ed ha raccontato la strage dei migranti. Don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, ha parlato di uomini e di donne che arrivano sull’isola in preda alla disperazione.

Il parroco della parrocchia di San Gerlando, da tempo, è impegnato nella prima accoglienza dei migranti che arrivano sull’isola di Lampedusa. Il parroco ha anche parlato dell’ultima, in ordine di tempo, tragedia del mare sull’isola. Don Carmelo ha parlato di un padre che ha perso la moglie.

“C'era un giovane padre, con un bambino di quasi 3 anni, che cercava la moglie. Quando arrivarono ormai gli ultimi sopravvissuti, quell'uomo non ha avuto neanche il diritto di disperarsi perché in quel momento doveva fare il padre”. Don Carmelo ha commosso tutti, anche il conduttore Fabio Fazio. Il parroco agrigentino è stato applaudito da tutti. " Con lo straniero – ha detto La Magra – abbiamo sempre a che fare, a farci paura non è la differenza ma la povertà, che ci mette davanti ai nostri timori. Io non chiamerei mai un americano extracomunitario ma l’immigrato povero mi fa paura perché è come se mi mettesse davanti le mie povertà e le mie debolezze". La parole del parroco di Lampedusa hanno trovato consenso in ogni dove.