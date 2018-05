Domenica "nera" per dei panifici della città, "pizzicati" alcuni trasgressori

Domenica nera per i panifici che hanno deciso di rimanere aperti anche di domenica. Secondo quanto impone un decreto dell’assessore regionale alle Attività produttive, i panifici dovranno rimanere chiusi due domeniche al mese. Oggi, super lavoro dei vigili urbani, che hanno controllato in tutto 30 panifici del centro città.

Quattro di loro sono stati multati per avere violato il divieto di chiusura. La prima e la terza domenica del mese, i panifici agrigentini dovevano chiudere le loro saracinesche, ma così non è stato. Almeno per qualcuno. I vigili urbani, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, hanno inflitto le quattro multe per un ammontare di 400 euro ciascuno.