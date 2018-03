Temporali e forti raffiche di vento, sarà una domenica delle Palme all'insegna dell'allerta "gialla"

Primavera? Mica tanto! Domani è la domenica delle Palme. Alle 10 è previsto il raduno nel piazzale della chiesa di Santa Maria degli Angeli dove avverrà la benedizione delle palme da parte dell'arcivescovo e poi partirà la processione verso la chiesa di Sant'Alfonso dove si terrà il pontificale del cardinale Francesco Montengro. Domani però sarà una giornata di maltempo. L'allerta diramata - dalla Protezione civile - a tutte le centrali operative delle forze dell'ordine e dei soccorritori è "gialla": quella dell'attenzione. Sono previste piogge sparse e diffuse e temporali ininterrotti.

Sarà anche una giornata di forte vento Meridionale fino a burrasca. Previste, a causa del mare mosso, anche forti mareggiate. Sarà dunque una domenica delle Palme in cui non bisognerà - anche in via precauzionale - dimenticare di portare al seguito l'ombrello.