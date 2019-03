Domenica conclusiva del Mandorlo in fiore, ecco tutti i divieti e le regole del traffico

Domenica finale del Mandorlo in Fiore, ecco tutte le nuove (e numerose) disposizioni per il traffico. Il Comune nella giornata di oggi ha infatti pubblicato l'ordinanza che regolamenta la circolazione in tutte le zone interessate dalla kermesse e che, almeno in linea di principio, dovrebbe evitare un "sovraccarico" per la città, presa d'assalto soprattutto da bus turistici e gruppi organizzati. Le nuove regole valgono, ovviamente, per tutta la giornata del 10 marzo.

Circolazione a senso unico, dalle 08.30 e fino a cessate esigenze nelle vie Crispi, da intersezione via Sturzo con direzione di marcia verso via Passeggiata Archeologica; via Empedocle, da trivio Torri con direzione di marcia fino a tunnel Piedigrotta; viale Viareggio, con direzione di marcia verso piazzale Caratozzolo.

Divieti di transito, dalle 08.30 e fino a cessate esigenze in: piazza Vittorio Emanuele; via Imera, tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele e innesto Ss 189 - viadotto Garibaldi; piazzale Rosselli, ad eccezione degli autobus di linea, extraurbani e delle navette; bretelle di collegamento del viadotto nord-est in entrata con piazzale Rosselli; piazzale Aldo Moro; via Atenea; piazza Pirandello; via Delle Torri, ad eccezione dei mezzi che trasportano i carretti siciliani con possibilità di parcheggio sul lato valle; piazza Marconi; via Acrone, da parcheggio Rfi a piazza Marconi; salita Coniglio; viale della Vittoria, tratto compreso tra piazza Marconi e via Giovanni XXIII; via Giovanni XXIII, eccezione residenti ed aventi diritto i quali potranno accedere da via Erodoto; via Gramsci, con istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli ad eccezione degli autobus che trasportano i gruppi folklorici, con possibilità di parcheggio sul lato valle; via Francesco Crispi, tratto compreso tra intersezione con via L. Sturzo e piazza Marconi; via Passeggiata Archeologica, tratto compreso tra crocevia Petrarca e Porta Aurea. Sarà fatta eccezione peri residenti e quanti sono diretti all'Hotel Villa Athena; via Luca Crescente; via Bonfiglio; viale La Loggia; viale Emporium, tratto bretelle di collegamento con la Ss 640 fino a rotatoria Porta Aurea; via Gela, traversa senza uscita tra i campetti di calcio e tennis.

Divieti di sosta con rimozione in città. Dalle ore 1 e fino a cessate esigenze, nelle piazze e nelle vie sotto indicate in ambo i lati della carreggiata a tutti i veicoli: viale della Vittoria, tratto compreso tra piazza Marconi e via Giovanni XXIII°. Il tratto antistante villa Lizzi sarà riservato ambo i lati alla fermata dei bus navetta; discesa Coniglio, tratto viale della Vittoria - via Crispi; via Crispi, tratto compreso tra discesa Coniglio e piazza Marconi; piazza Marconi; piazzale Aldo Moro; via Atenea; piazza Pirandello; piazza Sinatra; via Passeggiata Archeologica; viale Emporium, tratto bretelle di collegamento con la Ss 640 fino a rotatoria Porta Aurea; via Gela, nella traversa senza uscita tra i campetti di calcio e tennis; viale Sicilia ambo i lati dal civico 12 al civico 34, altezza centro commerciale, area riservata alla fermata dei bus navetta. Sul lato destro del viale, in direzione centro città, parcheggio riservato autobus turistici; via Caduti di Marzabotto, nell’area di sosta di fronte la chiesa Santa Croce riservata alla fermata dei bus navetta e nell’area di sosta di fronte i vigili del fuoco riservata alla sosta dei bus turistici; via Parco Mediterraneo, area di sosta del II° tratto riservato ai bus turistici; via Delle Torri, ad eccezione dei mezzi che trasportano i carretti siciliani.

Aree di parcheggio consigliate per autovetture nel centro città: via Cicerone; via Papa Luciani; via San Vito; via De Gasperi; via Plebis Rea; via XXV Aprile; via Acrone parcheggio Rfi, via Empedocle, parcheggio pluriplano.

Sosta per autobus pubblico turistico: viale Sicilia, Fontanelle; via Parco Mediterraneo, Villaseta; piazzale Caratozzolo e via Magellano, San Leone.

Queste località saranno collegate al centro città e alla Valle dei Templi da bus navetta con partenza da Fontanelle, Villaseta e Villaggio Peruzzo che saranno al lavoro in modo continuativo dalle 8.30 alle 20.30 (non è però chiaro se saranno o meno a pagamento). Per agevolare la viabilità "alternativa" saranno anche disposti specifici servizi di trasporto su rotaia: ci saranno infatti treni a partire dalle 7.40 da Agrigento Centrale verso Aragona e dalle 8 alle 14.39 da Aragona ad Agrigento Centrale, così come saranno previsti due treni tra Agrigento centrale e Canicattì, uno alle 7.50 e alle 15 e, da Canicattì ad Agrigento, alle 8.58 e alle 16.18.

A questi si aggiungono i Treni del Mandorlo in fiore tra Porto Empedocle centrale e Agrigento Centrale, con fermata al tempio di Vulcano alle 9.24, alle 12.04, alle 15.04, alle 17.54 e alle 20.25 e da Agrigento centrale alle 8, alle 10.30, alle 13.20, alel 16.25 e alle 19.