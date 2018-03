Al via domande per la fornitura gratuita dei libri di testo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale informa che il prossimo 30 marzo scade la presentazione delle domande per la richiesta di fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti, residenti in Agrigento, delle scuole secondarie di primo e secondo grado sia statali che paritarie per l’anno scolastico in corso. Per accedere al beneficio, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano lo studente, devono allegare alla richiesta, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che deve essere di un importo massimo di euro 10.632,24. Detta attestazione, in corso di validità, deve essere rilasciata a far data dal 15 gennaio 2018. La domanda può essere ritirata presso le scuole di appartenenza o scaricata dal sito www. comune.agrigento.it, al link “albo pretorio on line” o dalla pagina web del Settore comunale della pubblica istruzione al link “modulistica servizio pubblica istruzione” oppure ritirata presso gli uffici ubicati in via Atenea 248. Le domande vanno presentate esclusivamente presso l’istituto scolastico di appartenenza con allegati una fotocopia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del sottoscrittore. Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti i seguenti recapiti telefonici: 0922/590449, 0922/590448 e 0922/590570.