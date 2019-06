Il tour di Dolce e Gabbana nell'Agrigentino, in arrivo 380 "super ospiti": vertice in Prefettura

Una riunione veloce, ma necessaria, per iniziare a tracciare almeno per grandi capi quanto dovrà avvenire da qui alla data "X". Stamattina alla Prefettura di Agrigento si è svolto un comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato specificatamente ai tre appuntamenti agrigentini della casa di moda "Dolce e Gabbana". Presenti i tre sindaci di Agrigento, Palma di Montechiaro e Sciacca, oltre che gli staff organizzativi degli eventi, a partire dai responsabili alla sicurezza.

La necessità primaria sarà durante gli eventi, ovviamente, la tutela dei 380 "super" ospiti, alcuni dei quali arriveranno in yatch nei porticcioli di Agrigento e Sciacca e per i quali dovranno essere individuati percorsi sicuri su cui spostarsi. Allo stesso modo primario sarà limitare e arginare i curiosi, dato che se l'evento non sarà blindato come il "Camp", sarà comunque limitato agli inviti.

Durante la riunione è stato tra l'altro confermato come si stia lavorando a quesa sfilata da poco meno di 2 anni e che alla base vi sia stata una interlocuzione avviata dal sindaco Firetto e dal suo staff. Certamente un ruolo centrale ha giocato la possibilità di tenere una sfilata di altissima moda in un patrimonio eccezionale come la Valle dei Templi. Riservatissimo il programma, ovviamente, ma è certo che si tratterà di qualcosa di monumentale.