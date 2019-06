Dolce&Gabbana sono in arrivo: già approdato lo yacht "Fatima"

Ci siamo. Il conto alla rovescia è, adesso, veramente cominciato. Gli stilisti Dolce & Gabbana sono già arrivati. Nelle prossime ore dovrebbe iniziare a vedersi, nelle acque antistanti l'Agrigentino, il yatch "Regina d'Italia". Ma intanto, al porto di Sciacca, è arrivata "Fatima": una imbarcazione di circa 35 metri con la quale gli stilisti si muoveranno. "Fatima" servirà, di fatto, per gli spostamenti degli stilisti di fama mondiale, mentre il "Regina d'Italia" sarà il loro resort.

Ad essere interessati dagli eventi D&G sono proprio Sciacca, Agrigento e Palma di Montechiaro. Le tre città, ma non soltanto, vivono dunque con frenesia - organizzativa, soprattutto, - l'attesa. Super lavoro anche per le forze dell'ordine che dovranno preoccuparsi di garantire sicurezza e ordine pubblico. Motivo per il quale vige un'unica parola d'ordine: riservatezza.

A Sciacca, però, nelle ultime ore, visto la presenza dello yatch "Fatima", sono in tantissimi coloro che continuano a dare un'occhiata alla banchina.