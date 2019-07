Dolce&Gabbana, sfilata d'alta moda nella Valle: ecco tutte le strade chiuse e i percorsi alternativi

Traffico rivoluzionato. Anzi, completamente stravolto in occasione della sfilata - di alta moda - degli stilisti Dolce&Gabbana, prevista per venerdì sera, nella Valle dei Templi. A pianificare la nuova, temporanea, viabilità è stata la polizia Stradale di Agrigento, con in testa il vice questore Andrea Morreale, e la Prefettura. Modifiche che sono state fatte su richiesta degli organizzatori dell’evento. Ecco come cambia, nel dettaglio, la viabilità di strade statali, provinciali e comunali.

Strade Statali

Dalle ore 19:30 alle 21:30 di venerdì sarà interdetta la statale 640, dal chilometro 5 + 300 (svincolo San Leone ) al chilometro 6+ 650 (rotonda di Giunone). Sarà possibile utilizzare il seguente percorso alternativo per i veicoli provenienti da Porto Empedocle e diretti a Licata, Caltanissetta, Palermo:

- Imboccare lo svincolo al chilometro 183, 900 della statale 115 via delle Fosse Ardeatine (all’altezza di Volpe Gru), proseguire per la statale 115 quater, proseguire per la strada provinciale 1 (Fondacazzo), poi per la statale 118, poi per la statale 122 e poi per la statale 640.

Sarà possibile utilizzare il seguente percorso alternativo per i veicoli provenienti da Favara e Canicattì diretti a Sciacca e Trapani:

- Imboccare l’uscita Agrigento al chilometro 10+800 della statale 640, proseguire per la statale 122, poi per la statale 118: strada provinciale 1 (Fondacazzo), poi per la statale 115 quater e poi per la 115 Porto Empedocle.

Strade provinciali e strade comunali:

Dalle ore 16,30 di venerdì alle 4 di sabato 6 luglio saranno completamente interdette:

- la strada provinciale 4 Panoramica dei Templi da Bonamorone alla rotonda di Giunone in entrambi i sensi di marcia;

- la via Passeggiata Archeologica – statale 118 da Bonomorone, altezza Hotel Colleverde, al Quadrivio Porta Aurea in entrambi i sensi di marcia;

- Via Giuseppe La Loggia (cd. Viale Alberato) dalla Rotonda di Giunone a Porta Aurea;

- la via Luca Crescente (dalla Rotonda Porta Aurea allo svincolo San Leone ).