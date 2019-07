D&G ambasciatori della Sicilia: dopo Palma "tocca" al capoluogo

Ieri, è stata la serata di Palma di Montechiaro. Oggi, toccherà alla Valle dei Templi e domani a Sciacca. Dolce e Gabbana ambasciatori del bello - storia, tradizioni e cucina - della Sicilia. "La Sicilia per me è il posto più bello del mondo - ha detto, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, Stefano Gabbana - non si tratta solo della sfilata, ma di raccontare una storia, di portare l'immagine della Sicilia in giro per il mondo. Noi portiamo qui quasi 400 persone, quello che vedranno qui lo racconteranno in tutto il mondo. E la cucina, in occasione dei nostri eventi, ovunque si svolgano in Italia, è sempre quella siciliana".

"In Sicilia non posso mai sbagliare - continua Domenico Dolce - perché nella mia terra per me diventa un fatto di vita o di morte". Questa tre giorni Agrigentina è stata preceduta da ben tre anni di lavoro. Ieri sera l'alta gioielleria a Palma di Montechiaro, questa sera l'alta moda nella Valle dei Templi e domani sera l'alta sartoria a Sciacca. E sul territorio resta qualcosa. Dolce&Gabbana ha fatto una donazione al Comune per il restauro del Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa al quale resteranno, in maniera permanente, parte degli allestimenti e dei decori realizzati per gli eventi. E poi un progetto di floral design per la riqualificazione dei giardini della villa comunale e del corso Turati. Nella Valle dei Templi la pavimentazione realizzata all'interno del Tempio della Concordia resterà allestita fino a metà settembre per consentire ai turisti l'accesso straordinario al Tempio.