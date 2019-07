Dolce e Gabbana, scelte sfarzose per una notte da sogno: che colpo d'occhio la Valle

Più di cinquecento addetti ai lavori, una scenografia – ad oggi - blindata che avrà come base comune, la tradizione di una terra che è pronta ad accogliere due colossi della moda. Dolce e Gabbana, seppur per una notte, si prenderanno Agrigento. Cresce l’attesa per un evento che sposa l’arte, la moda ma anche il glamour. Ospiti speciali, estimatori del marchio Made in Italy sono pronti ad affollare la Valle dei Templi, blindata in ogni angolo. La sfilata, secondo i bene informati, si svolgerà all’interno del tempio della Concordia.

Una mega passerella realizzata dentro il tempio greco dell’antica Akragas. Da lì, sfileranno modelli e modelle provenienti da ogni parte del mondo. La macchina organizzativa conta, dunque, più di 500 persone.

Lo staff di Dolce e Gabbana lavora da mesi per questo evento. Parte della collezione, da qualche giorno, sarebbe arrivata in città ed è presidiata da diversi addetti alla sicurezza. Alla serata, oltre a dei personaggi di spicco, parteciperanno anche diversi critici di moda. Finita la sfilata nella Valle si terrà una cerna con relativo concerto. Top secret il nome della super strar internazionale scelta.

Un evento curato nei minimi dettagli, che di certo, non lascerà spazio al caso. I due stilisti non hanno badato a spese, cercando il top in ogni figura da loro richiesta. Dagli addetti alla sicurezza, a chi si sta occupando della scenografia, nulla dovrà andare storto.

Lo staff alloggerà in diverse strutture turistiche d'eccellenza tra la provincia di Agrigento e quella di Trapani. Inoltre sarà "blindato" il Palacongressi, dove saranno fatte alcune prove. Sarà una notte da sogno, Dolce e Gabbana sono pronti a stupire dentro una Valle dei Templi, regina indiscussa della bellezza in Italia.

L'evento porta con sè comunque non poche polemiche. In molti hanno ritenuto "sacrilega" la scelta di utilizzare il tempio della Concordia per una finalità che è sostanzialmente commerciale, snaturando il sito e la sua finalità di tipo culturale.