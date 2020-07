Dolce e Gabbana promuovono la Sicilia, via al tour: niente Agrigento

Dolce e Gabbana danno vita ad un progetto virtuoso e di promozione per la Sicilia. Si tratta del Cinema all’aperto, un tour ispirato anche al film di Tornatore “Nuovo cinema Paradiso”.

Tutto bello, si. Tra le tappe scelte, però, - al momento - non ci sarebbe Agrigento. Il tour dei due stilisti conosciuti in tutto il mondo, inizia da Taormina, seguiranno: Siracusa, Caltagirone, Castellammare del Golfo, Palermo e Polizzi Generosa. Dopo lo show a cielo aperto dell'estate scorsa, Agrigento, rimane orfana di Dolce e Gabbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo fatto la scelta più naturale - ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci- perché Dolce e Gabbana sono da sempre i migliori ambasciatori della nostra Isola nel mondo. Li ringrazio per quanto hanno fatto e per quello che faranno per aiutarci a fare della Sicilia la tappa preferita nel Mediterraneo".