Dolce e Gabbana nella Valle, fervono gli ultimi preparativi

Sono nella Valle dei Templi da giorni per preparare tutto, ma solo adesso che il conto alla rovescia per la sfilata è iniziato i lavori sono entrati letteramente "nel vivo". Questo ha consentito di aggiungere nuovi dettagli per ricostruire la serata esclusiva di oggi che, come abbiamo però già capito dall'anteprima di Palma di Montechiaro sarà riservata ma estremamente "social".

Dentro la Valle, come noto, si svolgerà la sfilata dell'alta moda donna, con le modelle che percorreranno una lunga passerella che attraversa all'interno il tempio della Concordia (fatto questo che ha provocato non poche critiche e prese di posizione), cui farà seguito una cena (con un tovagliato molto simile, se non identico, a quello usato a Palma di Montechiaro, rosso porpora) e un concerto. Se per settimane ci si è lasciati andare alla fantasia immaginando chissà quali star internazionali della musica pop, in realtà si terrà un momento musicale di grande eleganza con un terzetto di arpe che suoneranno musiche dai richiami classicheggianti.

Altro dettaglio trapelato è quello che riguarda il "concept" della serata, a partire dall'uso delle ormai celebri colonne finte in stile corinzio. Queste sarebbero state posizionate con lo scopo di apparire chiaramente come "posticce" e verranno inserite in un più ampio allestimento scenico che dalla via Sacra accompagnerà al tempio di Giunone, con richiami alla classicità da b-movie. Un modo, a quanto pare, per evidenziare la differenza abissale tra la "vera" Valle, la genuina bellezza e una ricostruzione