Dolce e Gabbana nella Valle dei Templi: la passerella attraverserà il Concordia

I lavori, al momento, sono lungi dal partire, ma già entro la prossima settimana sarà possibile vedere delle attività intorno al tempio della Concordia. Sì perché il "re" dei Templi agrigentini sarà il palcoscenico assolutamente d'eccezione in cui le top model di Dolce e Gabbana sfileranno nella giornata del 6 luglio, dedicata alla moda donna e momento clou della tre giorni in terra agrigentina voluta dai due stilisti.

Stando alle indiscrezioni all'interno del tempio sarà realizzata una passerella - con tutte le precauzioni del caso per salvaguardare il bene, che resta un patrimonio archeologico - che consentirà il passaggio delle modelle dal lato est a quello ovest: nella spianata tra il tempio e Villa Aurea saranno collocate le sedie con i "super ospiti" scelti e convocati direttamente dalla casa di moda, senza alcune intermediazione locale. Una cosa che è certa, a parte i contratti con l'obbligo di riservatezza, è che la Valle sarà totalmente blindata, come e forse più di quanto già fatto con il Google Camp. Il personale del Parco dovrà lasciare le strutture entro le 17, consegnando le "chiavi" alla gigantesca struttura organizzativa a cui si è rivolta la D&G, che curerà tutto nei minimi dettagli.

Come già noto sarà occupata come base operativa anche Villa Aurea, mentre i giornalisti (tutti internazionali, nessun componente della stampa locale potrà accedere) saranno ospitati in un albergo dentro la Valle.