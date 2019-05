Cresce l'attesa per Dolce e Gabbana a Palma di Montechiaro, scelte modelle agrigentine

Dolce e Gabbana a Palma di Montechiaro, cresce più che mai l’attesa per una sfilata che è pronta a stupire. Il maxi evento si terrà il 4 luglio, la città del Gattopardo è pronta ad accogliere due degli stilisti più affermati del globo. Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno studiato, insieme allo staff, tutto nei minimi dettagli. Nulla, per quella notte, sarà lasciato al caso. La maison di D&G esporrà delle creazioni esclusive.

Nelle settimane passate lo staff aveva richiesto modelle, ma anche comparse del posto. Infatti, secondo i bene informati, la scelta sarebbe ricaduta anche su diverse giovanissime dell’Agrigentino. Si tratterebbe di modelle giovanissime.

Saranno loro a far parte della “scenografia” scelta da Dolce e Gabbana. Le modelle saranno truccate e preparate da degli importanti makeup artist. Sarà uno spettacolo a cielo aperto, per una lista che conta circa 300 invitati. Palma di Montechiaro sarà blindata, per un evento pronto a rimbalzare in ogni parte del mondo. La manifestazione conta cifre da capogiro, ed uno staff che ha dato vita a diversi sopralluoghi.

Tutto dovrà andare per il verso giusto, pochi curiosi e bocche cucite, Dolce e Gabbana avrebbero chiesto il massimo riserbo sull’organizzazione dell’evento. La collezione che porteranno in passerella i due stilisti sarà l’ennesimo richiamo ad una Sicilia bella e tanto tradizionale.