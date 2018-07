"Lampedusa Turtle Group", il documentario di Tuccio premiato a New York

Mercoledì prossimo sarà a New York per ritirare il premio. Il regista Salvatore Tuccio, nato e cresciuto a Linosa, con il suo documentario "Lampedusa Turtle Group" è uno dei sei vincitori del "Sdg in action film festival" organizzato dall'Onu. "Sdg" è l'acronimo inglese che sta per obiettivi di sviluppo sostenibile, una divisione del dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite.

Il documentario, di circa 7 minuti e mezzo, mostra l'ospedale delle tartarughe di Lampedusa e il lavoro quotidiano degli operatori. La struttura, nata circa 20 anni fa, si occupa del soccorso, assistenza e salvataggio delle testuggini ferite. L'emozionante documentario si conclude con il ritorno in mare, la liberazione, di una tartaruga rimasta al centro di Lampedusa per circa 8 anni.