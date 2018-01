Un docufilm su Siculiana, l'idea del regista Luca Lucchesi: "Sarà un'opera corale"

Un docufilm su Siculiana. L'idea è del regista Luca Lucchesi, che ne discuterà con i cittadini il 23 gennaio alla biblioteca comunale. Ne danno notizia il sindaco, Leonardo Lauricella, ed il vice sindaco, Enzo Zambito. Luca Lucchesi, che ha scritto una "lettera" ai cittadini. Da quasi dieci anni vive a Berlino, dove si occupa di scrittura e regia per il cinema e la televisione.

"Molti di voi mi conoscono già o conoscevano mio papà Gaetano, - scrive Lucchesi - purtroppo venuto a mancare lo scorso maggio, siculianese orgoglioso e palermitano di adozione. Ogni estate, e quando posso anche durante l’anno, mi ritrovo con molti di voi a Siculiana e nel tempo posso dire di essere diventato anche io siculianese di adozione".

"Vorrei, con tutta umiltà, - prosegue Lucchesi - riuscire a raccontare un anno nella vita di Siculiana in un film documentario che abbia l’ambizione di essere fortemente attrattivo per il pubblico europeo. Non sarà un film a senso unico ma un progetto 'corale' che darà la possibilità allo spettatore di immergersi realmente nella vita quotidiana dei siculianesi, con i loro tesori e le loro difficoltà, le loro tradizioni e la loro rabbia, il loro amore per la terra e la loro storia di migrazione, in arrivo e in partenza. Un film del genere è fattibile solo se l’intera comunità è resa partecipe e ne è attivamente coinvolta. Non un film 'su' Siculiana quindi, ma un film 'con' Siculiana".