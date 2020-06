"rEsistiamo" il docufilm di Mediaset, in onda anche due agrigentini

Questa sera andrà in onda, sulle reti Mediaset, “rEsistiamo” diari di quarantena. Il progetto promosso dalla Endemol racconta attraverso le storie di storie ma anche le emozioni di persone comuni, in un momento storico per l’Italia, ovvero il Coronavirus.

Un racconto reale, senza filtri o mediazioni, che ha messo insieme dei veri video-diari che aprono la porta di casa di diversi italiani. Storie di vite, dunque, durante il lockdown. Paura, ansia e felicità: un viaggio nei sentimenti che ha coinvolto diverse persone. Alle 21, questa sera, andranno in onda anche due ragazzi di Aragona ma residenti a Siena.

Riccardo Miccichè ed Manuela Ballo sono due fuori sede, amici da sempre che hanno deciso di condividere i giorni della Pandemia. I pacchi ricevuti dalle famiglie, la tristezza ma anche la debolezza. La perdita di una cara nonna e tanto altro. Un racconto vero, forte e reale. Il docufilm andrà in onda in prima serata su Italia 1.