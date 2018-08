Circolazione stradale, Gibilaro: "Divieto di sosta in via Esseneto non rispettato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il divieto di sosta posto dall’amministrazione comunale e nello specifico dalla Polizia Urbana in Via Esseneto all’altezza dell’intersezione stradale con la Via Damareta, sovente, non viene rispettato". Lo scrive il consigliere comunale Gerlando Gibilaro, che ha interrogato l'amministrazione.

"Tale situazione di nocumento alla normale circolazione stradale si protrae da diverso tempo determinando disagi ai cittadini residenti in Via Damareta, i quali spesso si trovano a non poter accedere presso le proprie abitazioni con le autovetture e viceversa uscire dalle proprie abitazioni. Giorni addietro un mezzo di soccorso non ha potuto accedere presso la Via Damareta a causa della sosta selvaggia in Via Esseneto all’altezza dell’intersezione stradale con la Via Damareta".