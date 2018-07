Festività di San Calogero, ecco come cambia la viabilità

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, cambia ancora la viabilità. L’amministrazione comunale fa sapere che domenica 8 luglio, a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Marconi. Per la sosta di motocicli e ciclomotori è stata riservata l’area di sosta nella salita Coniglio dalle 7 e fino a cessato

bisogno.

