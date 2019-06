Divieto di ingresso in acque italiane, il Tar respinge il ricorso della "Sea Watch 3"

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della "Sea Watch3". La Ong si era rivolta in via d'urgenza al Tar del Lazio per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il 'no allo sbarco'.

Il ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini, sabato scorso aveva firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave "Sea Watch 3" nelle acque italiane, come previsto dal nuovo secreto Sicurezza. Ad annunciarlo, su Twitter, fu lo stesso Salvini. Il documento, poche ore dopo, venne firmato anche dai colleghi ai Trasporti e alla Difesa.

E adesso che farà la "Sea Watch 3", con il suo carico di profughi salvati in acque libiche? Non resta da far altro che attendere per capire come evolverà quello che resta essere un ennesimo braccio di ferro. A bordo della nave della Ong ci sono però delle persone!