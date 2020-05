La Scala dei Turchi è "blindata", arriva anche il divieto di balneazione

Sarà un’estate amara per la Scala dei Turchi. Il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, ha firmato una nuova ordinanza. Ovvero il divieto di balneazione in una delle zone più belle dell’Agrigentino. L’ordinanza vale per determinati tratti di costa, ovvero quelli “interessati da rischi per frane da crollo”.

Il sindaco di Realmonte parla chiaro e chiede anche l’intervento dei vigili urbani affinché facciano osservare l’ordinanza. “Coloro i quali violeranno l’ordinanza saranno perseguiti a norma di legge”. La località off limits sarà delimitata con dei cartelli d'avviso. Nei giorni scorsi, nonostante i divieti annunciati, nove persone sono state "beccate" e dunque denunciate. Fra i deferiti alla Procura della Repubblica anche quattro persone, fra cui due minorenni, che erano impegnate in un servizio fotografico