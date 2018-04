Vietato l'accesso alla Scala dei Turchi? Si, ma non per tutti: turisti raggiungono la marna

Il tratto principale che conduce alla Scala dei Turchi è stato chiuso. Dopo i crolli la zona è stata messa in sicurezza. Oggi, nella giornata di Pasqua, qualcuno ha pensato bene di oltrepassare la zona, ed arrivare fino alla marna bianca.

Turisti e semplici appassionati del luogo, non hanno fatto caso alla recinsione ed hanno oltrepassato l’ostacolo tanto da arrivare proprio sulla parte migliore della Scala dei Turchi. L’avviso è ben in vista, ma molta gente oggi ha voluto regalarsi qualche ora di mare, non curandosi del pericolo.