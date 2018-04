Divampa un incendio in uno scantinato, panico al Villaggio Mosè

Divampa un incendio all'interno di uno scantinato ed è il panico in una abitazione del Villaggio Mosè. E' accaduto nella tarda mattinata in via Dei Venti. A raccogliere l'Sos - arrivato alla centrale operativa - sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri subito accorsi sono riusciti a circoscrivere prima e ad avere la meglio dopo sulle fiamme che si sarebbero sviluppate, pare, da un forno a legna.

Nessuno, per fortuna, è rimasto intossicato o ferito. I danni provocati dalle fiamme pare che però siano stati importanti.