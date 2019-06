Divampa un incendio all'esterno di un edificio, evacuata la palazzina

Divampa un incendio all’esterno di un edificio, laddove era collocata l’unità per i climatizzatori. Le fiamme altissime scatenano il panico: una famiglia viene precauzionalmente evacuata e uno dei residenti – colto da malore a causa della paura – viene soccorso dai medici. E’ accaduto tutto – erano le tre circa della notte fra lunedì e ieri – in uno stabile nei pressi di viale Leonardo Sciascia nel quartiere del Villaggio Mosè. A chiedere “aiuto” sono stati gli stessi proprietari dell'immobile, svegliati dall’odore acre dell’incendio. I primi ad arrivare sul posto sono stati dei finanzieri: una pattuglia delle Fiamme Gialle era impegnata a poca distanza in un posto di controllo. Nei pressi del viale Leonardo Sciascia è arrivata, poco dopo, anche un'ambulanza del 118. I sanitari hanno dunque prestato i primi soccorsi ad uno degli abitanti che per il grosso spavento si sarebbe sentito male all’improvviso.

In via precauzionale, la palazzina è stata subito evacuata. Al piano terra ci sono dei magazzini occupati da un esercizio commerciale, che naturalmente era chiuso visto che tutto è avvenuto nel cuore della notte, mentre nell'abitazione, al primo piano dello stabile, vive una famiglia agrigentina. Al lavoro, per ore, quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. I pompieri hanno evitato gravi conseguenze e, di fatto, hanno veramente limitato i danni. Pochi i dubbi sul fatto che l’incendio sia stato di natura accidentale: verosimilmente potrebbe essersi innescato un cortocircuito. Naturalmente, come sempre avviene nelle ore immediatamente successive al fatto, ieri, non venivano ancora escluse altre possibili ipotesi. Ma i dubbi sul fatto che l’incendio è divampato per cause accidentali erano veramente pochissimi.