Viale della Vittoria non ha pace, distrutto un nuovo vaso dopo neanche una settimana

Non hanno pace i vasi del viale della Vittoria. Erano stati appena installati i 110 nuovi di zecca, donati dall'Accademia di Belle Arti di Agrigento e personalizzati da commercianti, associazioni e cittadini, e già il primo è stato distrutto, dopo neanche una settimana.

Si tratta del vaso del Gruppo 25 Aprile, di cui resta solo la base, mentre la parte superiore che conteneva la pianta è stata distrutta.

Appena una settimana fa, i nuovi vasi erano stati installati nel viale Della Vittoria, al posto di quelli vandalizzati e distrutti dagli incivili. Una nuova iniziativa di protagonismo civico che aveva fatto breccia nel cuore degli agrigentini. L'idea era partita dall'Accademia "Michelangelo", diretta da Alfredo Prado, che pochi mesi fa aveva piazzato il prototipo dei nuovi vasi.

L'iniziativa era nata fondamentalmente per dare una risposta ai pregressi episodi di vandalismo. Anche per questo gli agrigentini, da tempo, ormai chiedono l'installazione delle telecamere per inchiodare i vandali. ​