Distrussero arredi urbani, accusati anche di aver devastato un b&b

Avevano distrutto alcune fioriere tra le vie Atenea e Celauro, ma erano stati "pizzicati" dalle telecamere a circuito chiuso presenti nell'area. I guai per una comitiva "esagitata" di turisti spagnoli non sono terminati. Sì perché adesso a citarli in giudizio per i danni arrecati al proprio b&b è anche l'albergatore che li ospitava. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

A quanto pare il gruppo avrebbe distrutto alcuni elementi d'arredo in ceramica presenti all'interno della struttura per un valore complessivo di circa 2mila euro, tanto da spingere il titolare del bed and breakfast a rivolgersi ad un legale per tentare di ottenere un rimborso.