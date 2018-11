Ristorante nel "mirino", distrutte tutte le vetrate e la porta di ingresso

Un danneggiamento mirato? O un raid vandalico in piena regola? Sono questi gli interrogativi che, in queste ore, si pone la polizia. Proprio gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento sono intervenuti al Villaggio Mosè per constatare i danni che ha avuto un ristorante, un’attività chiusa da circa un annetto. Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito, anche perché l’area è periferica – ha mandato in frantumi le vetrate e la porta di ingresso, anche questa a vetri, di quello che è stato un ristorante molto gettonato ad Agrigento.

Fatta la scoperta, subito è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa della polizia di Stato e gli agenti hanno effettuato un sopralluogo. Il danneggiamento è stato importante: seri i danni visto che sono andate in frantumi tutte le vetrate. Dal sopralluogo si è passato, inevitabilmente, all’attività investigativa. Un’indagine per cercare di identificare chi ha provocato questo danneggiamento. Non è escluso – anzi sembrerebbe essere fortemente probabile – che ad agire possano essere stati dei vandali, qualcuno che, durante qualche notte “brava”, ha “massacrato” a colpi di pietra tutte le vetrate del locale e della porta di ingresso. L’attività investigativa è, naturalmente, appena all’inizio. Servirà del tempo per cercare di individuare i vandali-autori.