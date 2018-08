Distruggono il finestrino di un'auto per rubare degli occhiali, via alle indagini

Danneggiano un’automobile per portare via degli occhiali. E’ successo in contrada Maddalusa. Qualcuno ha rotto un finestrino ed ha rubato degli occhiali. Il proprietario del veicolo ha allertato il 113 e sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, dopo il sopralluogo, hanno avviato le indagini. I poliziotti cercano a tutto spiano i ladri “vandali”.