Mastelli, riprende la distribuzione dei kit per la differenziata

Riprende domattina, giovedì 20 giugno, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata per le sole utenze domestiche. Lo ha reso noto l'assessore all'Ecologia Nello Hamel. La consegna verrà effettuata nei locali comunali di Fontanelle dalle ore 14.30 in poi. Per ritirare i mastelli bisognerà presentare la fotocopia di un documento di riconoscimento assieme al codice fiscale.

La distribuzione dei mastelli è rigorosamente riservata agli utenti che non hanno mai ritirato il kit e potrà riguardare anche le seconde case e il completamento delle consegne parziali.

Al momento non è prevista la sostituzione dei mastelli rubati o rotti. Proprio quest'ultima categoria è abbastanza diffusa: il Comune ha persino messo in piedi un numero di telefono per segnalare i danneggiamenti ai contenitori in fase di raccolta. Ad ogni modo il Municipio ha già annunciato che dal completamento della fase di distribuzione