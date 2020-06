Mastelli e informazioni utili, il Comune fa tappa a Zingarello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'assessore all'Ecologia Nello Hamel comunica che sabato prossimo, 6 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Zingarello sarà installato un gazebo allestito a cura della RTI ISEDA per la distribuzione agli abitanti del quartiere di materiale informativo con il Calendario della raccolta differenziata ed inoltre sarà consegnato il kit di cinque mastelli per la raccolta porta a porta. Gli abitanti di Zingarello per ritirare i mastelli dovranno presentare una fotocopia del documento d'identità e sottoscrivere una dichiarazione già predisposta presso il gazebo.