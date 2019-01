Scoppiano dissidi in famiglia, intervengono pompieri e carabinieri

Dissidi in famiglia. Sono dovuti intervenire sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nel centro urbano della città per soccorrere e riportare la calma all’interno di un’abitazione dove c’era un agrigentino esagitato.

Non è stato semplice né per i pompieri e nemmeno per i carabinieri riuscire, nel cuore della notte fra sabato e domenica, a riportare la calma, ma dopo circa un’ora di intervento l’emergenza è rientrata. I carabinieri si sono anche occupati di chiarire cosa effettivamente ci fosse alla base dei dissidi familiari.