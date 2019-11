Porto Empedocle verso il risanamento, passo avanti per il bilancio riequilibrato 2016-2020

Dal palazzo del Comune l’hanno definita "l’operazione verità e risanamento", ed è ciò che spera il sindaco Ida Carmina. Il primo cittadino della città marinara ed il suo vice continuano a lavorare in sinergia per avere un bilancio riequilibrato.

Una delegazione del Comune empedoclino, nella giornata di ieri, è stata ricevuta in audizione all’assessorato Enti Locali, di Palermo. Al tavolo tecnico hanno preso parte il vince sindaco, Salvatore Urso ed il segretario comunale Ferlisi ed il ragioniere capo, Alletto.

Ai funzionari della regione è stato esposto il riequilibrio di bilancio con le sue proiezioni 2016-2020 e le ultime definizioni in corso d'opera prima della definitiva delibera di giunta municipale.

"L'Assessorato competente - ha fatto sapere il primo cittadino, Ida Carmina - ha appreso positivamente il lavoro svolto in ambito finanziario nonostante e comprendendo le innumerevoli difficoltà contabili ereditate come il riaccertamento 2014 e consuntivo 2015 recuperati negli anni 2017 e 2018, approvando la seduta svoltasi all'invio dell'atto conclusivo alle battute giuridico amministrative finali. Un percorso chiave che determina il riequilibrio stabile dell'ente e che prosegue in ogni sede competente con pazienza e dedizione massima verso la sua conclusione. Un ringraziamento infine al nostro deputato Ars Luigi Sunseri in commissione bilancio per il lavoro sinergico svolto con la nostra amministrazione.

Continuiamo a lavorare consapevoli che non esistono altezze senza basi, nuove basi".