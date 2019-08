Niente dirigente finanziario, il Comune cerca ditta esterna di consulenza

Manca ormai da mesi un dirigente finanziario e i bilanci da approvare sono ben 7: il Comune di Porto Empedocle esce dall'empasse individuando una società esterna a cui affidare la redazione degli strumenti finanziari.

Una scelta obbligata, dato che il Governo nazionale non ha concesso alcuna deroga rispetto alla possibilità di assumere, anche a tempo determinato, un nuovo dirigente che potesse sostituire quello uscente, andato in pensione con "Quota 100". Così, constato che anche dagli altri Enti non poteva arrivare alcun aiuto, la Giunta ha stabilito di affidarsi ad una società di consulenza finanziaria esterna: soluzione questa che ridurrebbe anche in modo sensibile i costi complessivi dell'operazione, come confermato dagli stessi revisori dei conti che, in realtà, avevano già rimarcato agli amministratori che un ulteriore ritardo in merito avrebbe provocato potenziali danni al Comune, stante che era ormai impossibile anche pagare gli stipendi dei lavoratori e che, soprattutto, nulla avrebbe potuto fare l'assessore al ramo, che non ha in tal senso potere di firma essendo un organo politico.

La società sarà individuata nei prossimi giorni. Una soluzione similare potrebbe essere individuata anche per il dirigente del settore tecnico, ufficio anch'esso sguarnito per cause esterne. Ad oggi questo ha bloccato l'avvio di cantieri già appaltati come quello per lo stadio comunale e per il porticciolo.