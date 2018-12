Dissesto finanziario, ad Aragona si insedia la commissione straordinaria di liquidazione

Si è insediata al Comune di Aragona la Commissione straordinaria di liquidazione. È stata nominata con decreto del presidente della Repubblica, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario.

I componenti della Commissione sono Giuseppe Imbrò, Carmela Antonia Castellana e Francesco Saverio Liuni, ai quali, lo scorso 7 dicembre, è stato formalmente notificato il decreto del Capo dello Stato.

La Commissione straordinaria di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell’insediamento, procederà alla formazione del piano di rilevazione della massa passiva al 31 dicembre 2016, in favore dei soggetti creditori che vogliano certificare la sussistenza del debito.

L’organo straordinario di liquidazione, invita, chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine di 60 giorni, la domanda in carta libera per dimostrare la sussistenza del debito. Il plico deve essere consegnato al protocollo del Comune di Aragona in orario d’ufficio, o a mezzo raccomandata, o ancora per posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, corredata da documentazione contenente: generalità o ragione sociale ed indirizzo, oggetto del credito vantato al 31/12/2016 nei confronti del Comune di Aragona, importo, indicazione del periodo temporale in cui è rimasto il credito, documentazione per dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, eventuali cause di prelazione, eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Il fac-simile dell’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Aragona www.comune.aragona.ag.it o disponibile all’Ufficio protocollo del Comune.