Debiti del Comune, saranno pagati "solo" otto milioni di euro a ditte e fornitori

Porto Empedocle, anche la Giunta ha deliberato: solo il 50% dei debiti riconosciuti ammissibili dall’organismo straordinario di liquidazione saranno pagati ai fornitori. In linea con quanto proposto dalla commissione di nomina statale, infatti, l'Amministrazione ha deciso di scegliere una via mediana che alla fine consentirà di sostenere "solo" otto milioni e 21mila euro sugli oltre 16 milioni di euro di debiti accertati.

Effetti "benefici" del dissesto, che consente appunto di schermarsi in parte da quanto dovuto nei confronti di imprese e società varie che hanno fornito servizi al Comune e che ora hanno due possibilità: accettare il 50% di quanto vantato oppure intraprendere le vie legali per ottenere le somme. I debiti complessivamente erano comunque più alti: i debiti ammontavano infatti ad oltre 21 milioni di euro, ma l’organismo straordinario per la liquidazione ha deciso di scendere di cinque milioni di euro circa ritenendo che le altre somme non fossero immediatamente da saldare, perché, ad esempio, potenzialmente oggetto di azioni di rivalsa o di compensazione da parte del Comune.

Quindi, l’Ente ha già chiesto alla Cassa depositi e prestiti per pagare il dovuto, tra cui 250mila euro che andranno allo stesso organismo di liquidazione straordinaria. Si tratta, comunque, del primo passo verso la normalizzazione post-dissesto, cui dovrà seguire nei prossimi mesi l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, con cui si chiuderanno del tutto i conti con il passato, o quasi.