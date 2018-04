Debiti per dieci milioni di euro, dissesto dietro l'angolo al Comune di Aragona

Dissesto finanziario dietro l'angolo ad Aragona. Il Comune a giorni ufficializzerà il documento alla luce della relazione del revisore dei conti che ha confermato la situazione critica. Con una conferenza stampa fissata per venerdì 20 aprile, il sindaco Giuseppe Pendolino chiarirà i passi successivi alla dichiarazione di dissesto.

"Ho voluto indire una conferenza per spiegare ai cittadini come siamo arrivati fini qui e cosa abbiamo fatto in questi otto mesi – ha spiegato il primo cittadino sul Giornale di Sicilia – nell’ultima conferenza che ho fatto i dati non erano definitivi, ma adesso possiamo spiegare tutto quello che è accaduto, facendo un quadro definitivo della situazione dell’ente e spiegando di come abbiamo portato avanti negli ultimi 8 mesi la macchina amministrativa".

Le conferme arrivate da parte del revisore dei conti non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni: il comune è fortemente indebitato per una decina di milioni di euro e, nonostante le mosse fatte dall’amministrazione Pendolino per salvare la situazione, non si è potuto far altro che procedere alla dichiarazione del dissesto. "Il Comune è come un’azienda – continua Pendolino - e se a fronte delle entrate un’azienda ha nel proprio bilancio milioni di debiti non può far altro che fallire. Questo è il caso del comune di Aragona, che negli ultimi anni ha accumulato milioni di debiti".