Mancano troppi bilanci, è corsa contro il tempo al Comune

Mancano troppi bilanci all'appello, il Comune di Agrigento cerca di correre ai ripari. Il prossimo 29 aprile l'aula si riunirà per votare il consolidato 2016, rinviato per volontà dell'opposizione (data l'assenza di componenti di maggioranza al momento della precedente discussione) e poi, se ci saranno i numeri e i pareri, il consuntivo 2017, che potrebbe vedere la luce entro la prima decade di maggio. Questo darebbe nuova speranza all'Amministrazione comunale rispetto all'ipotesi di ottenere dallo stato le somme dei trasferimenti tanto attesi, anche se maggior sicurezza potrebbe arrivare con l'approvazione entro il mese del consuntivo 2018.

Una vera e propria “mission impossible”, dato che lo strumento finanziario non è stato ancora completato in considerazione della necessità, prima, di produrre il consuntivo 2017, la cui gestazione è stata più lunga del previsto a causa delle rilevazioni fatte dai revisori dei conti (che, onestamente, nemmeno questa volta sono stati particolarmente “gentili” e hanno anzi rilevato una gran quantità di problematiche e criticità, che però difficilmente saranno superate o anche solo discusse, dato il tempo disponibile). Il sindaco Lillo Firetto e l’assessore al Bilancio Nello Hamel hanno, dal canto loro, dato mandato agli uffici di accelerare quanto più possibile le procedure, ma in pochi credono che si possa portare a casa il risultato.