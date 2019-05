Porto Empedocle, il Comune resta senza dirigente finanziario

Mancano all'appello almeno 7 bilanci e l'ufficio finanziario, l'unico che può materialmente realizzarli: un dirigente finanziario.

A Porto Empedocle non è ancora rientrata "l'emergenza" connessa all'ormai imminente pensionamento del funzionario incaricato del ruolo di ragioniere capo. Un problema che è particolarmente evidente se si considera che il Comune oggi deve ancora approvare il cosiddetto "bilancio riequlibrato", che segue naturalmente la dichiarazione di dissesto, e i bilanci previsionali e consuntivi 2016, 2017 e 2018. Il Municipio aveva chiesto al Governo di poter sfruttare una deroga alle regole per incaricare un funzionario a tempo determinato, ma è arrivato un "no". Così si sta adesso interloquendo con la Prefettura perché si possa trovare una soluzione tampone con l'individuazione di un tecnico che possa essere appunto nominato solo per lo scopo di portare a casa i bilanci mancanti.

Esiste comunque già una traccia di questi strumenti finanziari perché, ad esempio, si sà già che il 2016 chiuderà con un pesante passivo che sarà già ribaltato nel 2017 e 2018.

"L'Amministrazione dal suo insediamento, dopo la dichiarazione di un burrascoso dissesto dichiarato a fine 2016 - è la dichiarazione del Comune - nel corso del 2017 e del 2018 ha recuperato gli anni pregressi tramite il complesso riaccertamento dei residui 2014 e il pesante passivo accertato nel consuntivo 2015, quindi in sintesi nel 2017 e nel 2018 ha recuperato gli anni 2014 e 2015 sanando l’ente. Senza questo lavoro di recupero di avremmo potuto lavorare al riequilibrio sin da subito ma è servito un eccezionale lavoro con gli uffici di revisione e riallineamento per arrivare oggi al passo di riequilibrio".