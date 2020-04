Dissesti e arbusto secolare cadente: area transennata a Porta di Ponte

Pavimentazione dissestata e muretto dell’aiuola cadente, così come forse lo stesso secolare albero le cui radici hanno determinato il grave danno. Poche ore dopo la segnalazione del tratto pericoloso, nella giornata di ieri – a Porta di Ponte – s’è registrato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco e della Protezione civile comunale. L’area, di solito, super frequentata (ma questo è tempo di Coronavirus e dunque anche quel tratto è deserto) è stata transennata e messa in sicurezza.

Qualora il gigantesco albero dovesse continuare ad inclinarsi, come pare stia accadendo nelle ultime ore, non dovrebbero esserci rischi. Non è la prima volta che gli alberi dell’angolo verde di Porta di Ponte creano problemi. Ordinariamente a determinare rischi sono state le fronde che sono cadute al suolo o che hanno rischiato di abbattersi in mezzo alla strada. C’è stato però anche qualche altro caso di dissesto stradale (marciapiedi compresi) determinato proprio dalle radici dei giganteschi – e anche spettacolari – alberi. Non è chiaro cosa accadrà al secolare arbusto di Porta di Ponte. Se ne stanno occupando, naturalmente, gli amministratori e i funzionari di palazzo dei Giganti. Per intanto – ieri appunto – l’area è stata transennata e, dunque, messa in sicurezza. E’ certo però che non potrà rimanere così a lungo e che occorrerà intervenire per evitare che l’arbusto s’abbatta al suolo. Qualora accadesse, viste le proporzioni dell’albero, quelle transenne non risulterebbero naturalmente sufficienti ad eliminare del tutto i rischi.

