Guasta la condotta idrica di contrada Spinola, disservizi in città

Girgenti Acque S.p.A. informa che, è stato riscontrato un guasto sulla condotta di distribuzione in prossimità del ponte Spinola, nel comune di Porto Empedocle. Pertanto, si è provveduto a sospendere il turno di distribuzione idrica, denominato “contrada Bonocore” (turno 4), in programma nella giornata odierna. Il turno verrà effettuato non appena terminati i necessari interventi di manutenzione.