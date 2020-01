La nave "Alex" resta sotto sequestro: il Tar respinge il ricorso

Respinto, ma per difetto di giurisdizione, il ricors presentato al Tar Sicilia contro il diniego per il dissequestro della nave "Alex and Co", sequestrata dalla Guardia di Finanza nel luglio del 2019.

Il legale rappresentante della società del veliero, la "Idra shipping", aveva appunto chiesto l'intervento della giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal prefetto di Agrigento a fine agosto dello scorso anno con il quale, appunto, era stata rigettata l’istanza di dissequestro amministrativo dell’imbarcazione. I ricorrenti chiedevano, inoltre, l'annullamento del verbale di sequestro amministrativo redatto dalla Guardia di finanza.

Tutto respinto dal Tar, il quale ha sancito che la giurisdizione di questa vicenda appartiene alla giustizia ordinaria e non a quella amministrativa. Il veliero resta quindi, al momento, sotto sequestro.

A novembre l'Ong Mediterranea Saving Humans aveva lanciato un appello affinché le due barche, cioè l'Alex e la Mare Jonio, fossero dissequestrate. stituite immediatamente le navi sequestrate, compiendo un atto di giustizia e legalità". E' questo l'appello lanciato, su Facebook, dalla: la rete delle associazioni italiane che ha promosso le missioni di monitoraggio nel Mediterraneo centrale.“