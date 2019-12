Crollo in piazza Cavour, dissequestrato il palazzo del viale della Vittoria

Il pubblico ministero, Antonella Pandolfi, accogliendo l’Istanza dell’avvocato Angelo Farruggia, legale del condominio, ha disposto il dissequestro del condominio di Viale della Vittoria 51.

Contestualmente all’inizio degli accertamenti tecnici irripetibili disposti nell’ambito del procedimento penale che vede indagati i condomini, l’impresa che ha eseguito le opere e il direttore dei lavori, il condominio si è adoperato immediatamente per la messa in sicurezza dell’edificio, appaltando i lavori ad un’impresa specializzata.

Ultimati i lavori di messa in sicurezza, ha richiesto la riapertura del viale della Vittoria e della Via Vittorio Emanuele Orlando, anche per favorire il rientro degli abitanti dei condominii limitrofi nelle proprie abitazioni e per i quali era stata disposta l’evacuazione ad opera dell’autorità giudiziaria. Adesso il provvedimento definitivo di dissequestro, che segna il passo per l’integrale ripristino della normalità.