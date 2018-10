Disinfestazione, biblioteca comunale e archivio storico resteranno chiusi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale informa che venerdì 2 novembre, la biblioteca comunale “Franco La Rocca” e l’archivio storico comunale resteranno chiusi. L’interruzione dei servizi si rende necessaria per effettuare la disinfestazione dei locali siti in piazza Aldo Moro così come concordato con la ditta che eseguirà dette operazioni. La normali attività riprenderanno lunedì 5 novembre.