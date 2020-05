Città invasa dalle sterpaglie, Hamel: "Entro il 15 giugno contiamo di normalizzare la situazione"

La "Fase 2" è arrivata e i cittadini sono tornati (fin troppo) a vivere la città. Ad accoglierli, però, hanno trovato le strade stracolme di sterpaglie, che in questi due mesi - complici le abbondanti piogge delle settimane scorse e l'aumento significativo delle temperature - hanno letteralmente preso possesso della città.

Dalle periferie al centro storico, passando per la zona rivierasca, il "verde" ha riempito strade, piazze e marciapiedi, creando anche i primi problemi a coloro che hanno intrapreso l'attività di "walking" per fare un po' di moto.

Una situazione, assicurano dal Comune, che è destinata a rientrare in tempi teoricamente brevi grazie all'impegno sul territorio di quattro squadre di operai che lavoreranno solo a questo.

"Rimodulando il personale destinato al servizio di raccolta - spiega l'assessore Nello Hamel - abbiamo creato quattro squadre che lavoreranno in modo sistematico solo alle attività di diserbo. Si partirà da Villaseta e Monserrato e si passerà poi a Fontanelle e San Leone, mentre un'unità di personale sarà in servizio nel centro storico per le situazioni 'spot' e il personale comunale si occuperà di ville e giardini. Contiamo entro metà giugno di normalizzare la situazione attuale".