"Diserbamento di Giardina Gallotti? Un regalo del sindaco ai cittadini"

E' ormai una battuta diffusa quella secondo la quale ad Agrigento le strade si asfaltino ad ogni "morte di Papa", o, al massimo, con il passaggio del Giro d'Italia (cosa tra l'altro sostanzialmente non avvenuta nell'ultima occasione). Eppure, per tagliare l'erba non c'è bisogno di scomodare chissà chi. Basta una visita del sindaco.

Magari sarà un errore espositivo, magari una scelta infelice di parole, ma questo emerge da quanto dichiarato dall'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, "interrogato" ieri in Question Time.

Alla consigliera del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, che gli chiedeva informazioni sulle operazioni di diserbamento realizzate ad inizio maggio nella frazione di Giardina Gallotti, effettuate senza l'ausilio di personale che si occupa del servizio di igiene ambientale, Hamel ha risposto che quei lavori sono stati realizzati gratuitamente da una ditta che pochi giorni dopo si sarebbe poi aggiudicata, con affidamento diretto, il servizio di eliminazione delle erbacce (per oltre 24mila euro) e che si era deciso di partire da lì per espressa volontà del primo cittadino. Riportiamo le parole pronunciate dal componente della Giunta.

"C'era la visita del sindaco il quale, in occasione di quella visita, ha detto che voleva fare un regalo alla frazione e quindi aveva chiesto al dirigente di attivarsi per fare in modo di anticipare il lavoro della ditta". Il lavoro svolto, comunque, "non ha avuto costi”. Un'affermazione che ha fatto andare su tutte le furie Carlisi, la quale ha affermato come non sia tollerabile che un servizio dovuto, quale quello della pulizia delle strade e l'eliminazione delle erbacce, possano trasformarsi in un "regalo".