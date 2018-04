Le isole ecologiche diventano discariche a "cielo aperto", in città cassonetti stracolmi

Nuove discariche a cielo aperto ed in diverse parti della città. I cassonetti sono stracolmi per quella che potenzialmente doveva essere un’isola ecologica. Niente da fare in contrada Ciavolotta dove i rifiuti sono diventati più del dovuto.

Stessa sorte per Zingarello, a sud della città la situazione non cambia, forse peggiora ulteriormente. Le isole ecologiche fanno fatica a non diventare delle discariche a cielo aperto, “regalando” un colpo d’occhio.