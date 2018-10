Sequestrate 12 discariche con 10 tonnellate di rifiuti: 5 denunciati

Sono 12 le discariche abusive scoperte nell'Agrigentino. Cinque le persone denunciate da quella che è una “task force” per la lotta al fenomeno degli abbandoni di rifiuti. Dieci, invece, le tonnellate sequestrate.

Nelle ultime ore, è scattato un imponente servizio dei carabinieri, ad Agrigento ed in tutta la provincia, per contrastare i reati in materia ambientale e l'abbandono di immondizia. Oltre 50 militari, supportati dal reparto speciale dei carabinieri del centro Anticrimine Natura, sono stati schierati sul campo. Ad Agrigento è stato pizzicato, in via Altieri, un individuo intento ad abbandonare in modo illecito rifiuti solidi urbani, subito multato per 600 euro; in via Caruso, lungo la strada statale 118 e lungo la strada statale 189, i carabinieri hanno individuato e sequestrato complessivamente tre discariche abusive in aree pubbliche, contenenti alcune tonnellate di rifiuti urbani non differenziati;

A Villaseta, in via Concordia in particolare, i carabinieri hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di circa 50 metri contenente rifiuti urbani non differenziati. Al Villaggio Mosé di Agrigento, in via Giacinti, è stata scoperta una discarica abusiva di circa 600 metri. A Porto Empedocle, sono stati beccati - in via Vittoria - e denunciati per “trasporto illecito di rifiuti” 4 individui: stavano trasportando, senza autorizzazione, oltre due quintali di rifiuti urbani. Inoltre, in località Cannelle, i militari dell’Arma hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 600 metri quadrati in area demaniale marittima, contenente una decina di tonnellate di rifiuti speciali;

A Siculiana, a Garebici, i militari hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva estesa circa 250 metri quadrati, contenente rifiuti speciali pericolosi, carcasse di animali e rifiuti solidi urbani; poi in località Cantamattino, è stata sequestrata un’altra discarica abusiva estesa circa 300 metri quadrati, contenente rifiuti speciali pericolosi e rifiuti solidi urbani. A Realmonte, in contrada Fauma, è stata scoperta e sequestrata una discarica abusiva di 50 metri contenente rifiuti urbani non differenziati. A Raffadali, i carabinieri hanno denunciato un imprenditore 59enne per il reato di illecita gestione di rifiuti: aveva realizzato, in contrada Rognosa una discarica abusiva contenente rifiuti speciali non pericolosi, estesa per circa 500 metri.

A Favara, in contrada Pioppo, è stata scoperta e sequestrata circa 4.000 metri quadrati di discarica abusiva, contenente un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti solidi urbani non differenziati; poi in contrada San Benedetto i militari del centro Anticrimine Natura hanno multato tre individui che avevano abbandonato vari rifiuti, identificati attraverso alcuni documenti rinvenuti all’interno dei cumuli di materiali abbandonati. A Linosa, a Pozzolana di Ponente, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva estesa per circa 800 metri contenente un ingente quantitativo di rottami di vetture, cumuli di inerti, contenitori in ferro ed in plastica.